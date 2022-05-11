Украина вышла в финал Евровидения-2022 (ВИДЕО) 11.05.2022 12:00 Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania прошла в финал Международного песенного конкурса Евровидение-2022, который проходит в итальянском Турине, по итогам голосования во вторник, 10 мая. ... подробнее →

Войска РФ нанесли ракетный удар по двум микрорайонам Славянска 11.05.2022 11:00 Российские войска утром 11 мая ударили ракетами по Славянску в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Он уточнил, что в результате атаки пострадали два микрорайона Славянска. "К ... подробнее →