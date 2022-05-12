Луганский областной онкодиспансер эвакуируется на Ровенщину12.05.2022 17:00
Луганский областной клинический онкологический диспансер возобновит свою деятельность в Ровенской области, сообщает ЛугОГА. В настоящее время решается вопрос о выделении помещений в медучреждениях ... подробнее →
В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев12.05.2022 15:00
Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется ООН совместно с правительством Украины. Об этом сообщает ... подробнее →
Сборная Украины выиграла первый спарринг перед игрой с Шотландией (ВИДЕО)12.05.2022 13:00
В среду, 11 мая, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на поле немецкого клуба, сообщает dynamo.kiev.ua . Сборная Украины ... подробнее →
Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток12.05.2022 12:00
С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании. Билеты доступны к заказу на следующие рейсы: №7/8 Киев - Черновцы; ... подробнее →
Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе "Місто Марії" (ВИДЕО)12.05.2022 11:00
Святослав Вакарчук на своей странице фейсбуке представил клип на песню "Місто Марії", посвященную украинским военным, которые защищают Мариуполь от российских оккупантов. Видео состоит из ... подробнее →
Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов12.05.2022 10:00
11 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию коксохимического комбината в Авдеевка. Об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов. "Орки продолжают ... подробнее →
В Нацгвардии Украины назвали потери за время войны с Россией12.05.2022 09:00
В Национальной гвардии сообщили о потерях среди своих служащих с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий. ... подробнее →
11 мая на Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага12.05.2022 08:00
В течение текущих суток, 11 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 ... подробнее →
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