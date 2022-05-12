С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании. Билеты доступны к заказу на следующие рейсы: №7/8 Киев - Черновцы; ... подробнее →

В среду, 11 мая, состоялся товарищеский матч между сборными Украины и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Встреча проходила на поле немецкого клуба, сообщает dynamo.kiev.ua . Сборная Украины ... подробнее →

Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется ООН совместно с правительством Украины. Об этом сообщает ... подробнее →

Луганский областной клинический онкологический диспансер возобновит свою деятельность в Ровенской области, сообщает ЛугОГА. В настоящее время решается вопрос о выделении помещений в медучреждениях ... подробнее →

Российские оккупанты уничтожают Авдеевский коксохимзавод, - Магомедов 12.05.2022 10:00 11 мая российские оккупанты в очередной раз обстреляли территорию коксохимического комбината в Авдеевка. Об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов. "Орки продолжают ... подробнее →

В Нацгвардии Украины назвали потери за время войны с Россией 12.05.2022 09:00 В Национальной гвардии сообщили о потерях среди своих служащих с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом на брифинге сообщил начальник управления штаба Нацгвардии Алексей Надточий. ... подробнее →