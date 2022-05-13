Великобритания ввела санкции против родственников и друзей Путина13.05.2022 17:00
Великобритания ввела санкции против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других лиц, которые, по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства. Об этом сообщается ... подробнее →
Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов13.05.2022 15:00
Продовольственные наборы от Красного Креста общим весом 61 152 кг, что составляет 3600 упаковок, переданы жителям города Северодонецка, которые находятся в укрытиях и подвалах своих разрушенных домов. ... подробнее →
Мэр Славянска опроверг слухи о заселении военных в пустующие квартиры13.05.2022 13:00
Слухи о том, что пустующие квартиры и дома жителей Славянска занимают военные, не соответствуют действительности. Об этом заявил глава городской военной администрации Вадим Лях. "Я не знаю, кто ... подробнее →
Войска РФ разрушили мост между Северодонецком и Рубежным13.05.2022 12:00
На Луганщине российские оккупационные войска разрушили мост из-за чего больше не существует транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ... подробнее →
В Турине состоялась жеребьевка финалистов Евровидения-202213.05.2022 11:00
Завтра, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал шоу Евровидения-2022. По результатам жеребьевки украинская группа Kalush Orchestra выступит под номером 12. Что касается других финалистов, то ... подробнее →
В Минфине назвали потраченную на войну сумму13.05.2022 10:00
С начала российского вторжения власти Украины направили на борьбу с захватчиками и помощь населению уже около 8,3 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет в четверг, 12 ... подробнее →
Воины ВСУ 12 мая на Донбассе отбили 18 атак врага13.05.2022 09:00
Украинские защитники отразили за прошедшие сутки 18 атак врага на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 13 танков; 8 ... подробнее →
В Кабмине рассказали о переговорах с Россией об эвакуации с Азовстали13.05.2022 08:00
Эвакуация украинских бойцов с территории завода Азовсталь в Мариуполе пройдет в несколько этапов, первый из них - эвакуация тяжелораненых. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила пресс-служба ... подробнее →
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