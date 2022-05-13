Великобритания ввела санкции против родственников и друзей Путина 13.05.2022 17:00 Великобритания ввела санкции против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других лиц, которые, по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства. Об этом сообщается ... подробнее →

Красный крест передал жителям Северодонецка более 60 тонн продуктов 13.05.2022 15:00 Продовольственные наборы от Красного Креста общим весом 61 152 кг, что составляет 3600 упаковок, переданы жителям города Северодонецка, которые находятся в укрытиях и подвалах своих разрушенных домов. ... подробнее →