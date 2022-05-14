"Укрзалізниця" сворачивает эвакуационные рейсы14.05.2022 17:00
"Укрзалізниця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин на брифинге . "Железная дорога продолжает ... подробнее →
Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения14.05.2022 15:00
Проанализировав результаты двух полуфиналов, букмекеры определили своих фаворитов перед финалом Евровидения. Лидером в рейтинге аналитиков является украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra. ... подробнее →
В Украине создан сайт о российских военнопленных14.05.2022 13:00
Совет национальной безопасности и обороны создал сайт "Оккупант", на котором российские граждане смогут получить информацию о своих родственниках, которые попали в плен в Украине. Об этом в Телеграме ... подробнее →
На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"14.05.2022 11:00
Российские оккупанты в Луганской области пытаются перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. В последней разбито уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, в том числе ... подробнее →
Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев14.05.2022 09:00
Из Мариуполя и окрестностей города были депортированы более 47 тыс. человек на территорию РФ и так называемой "ДНР". Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Укринформ ... подробнее →
На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага14.05.2022 08:00
13 мая украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 10 атак врага. Об этом говорится в фейсбуке Группировки Объединенных сил. "Наши отважные воины наносят ... подробнее →
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