"Укрзалізниця" сворачивает эвакуационные рейсы

14.05.2022 17:00

"Укрзалізниця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин на брифинге . "Железная дорога продолжает ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения

14.05.2022 15:00

Проанализировав результаты двух полуфиналов, букмекеры определили своих фаворитов перед финалом Евровидения. Лидером в рейтинге аналитиков является украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra. ... подробнее →

В Украине создан сайт о российских военнопленных

14.05.2022 13:00

Совет национальной безопасности и обороны создал сайт "Оккупант", на котором российские граждане смогут получить информацию о своих родственниках, которые попали в плен в Украине. Об этом в Телеграме ... подробнее →

На Луганщине появилась своя "Чернобаевка"

14.05.2022 11:00

Российские оккупанты в Луганской области пытаются перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. В последней разбито уже около 90 единиц тяжелой вражеской техники, в том числе ... подробнее →

Оккупанты депортировали в РФ и "ДНР" более 47 тыс. мариупольцев

14.05.2022 09:00

Из Мариуполя и окрестностей города были депортированы более 47 тыс. человек на территорию РФ и так называемой "ДНР". Об этом сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко, передает Укринформ ... подробнее →

На Донбассе 13 мая ВСУ отбили 10 атак врага

14.05.2022 08:00

13 мая украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили 10 атак врага. Об этом говорится в фейсбуке Группировки Объединенных сил. "Наши отважные воины наносят ... подробнее →

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