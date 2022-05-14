"Укрзалізниця" сворачивает эвакуационные рейсы 14.05.2022 17:00 "Укрзалізниця" прекращает курсирование эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения спроса на рейсы. Об этом заявил глава УЗ Александр Камышин на брифинге . "Железная дорога продолжает ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на финал Евровидения 14.05.2022 15:00 Проанализировав результаты двух полуфиналов, букмекеры определили своих фаворитов перед финалом Евровидения. Лидером в рейтинге аналитиков является украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra. ... подробнее →

В Украине создан сайт о российских военнопленных 14.05.2022 13:00 Совет национальной безопасности и обороны создал сайт "Оккупант", на котором российские граждане смогут получить информацию о своих родственниках, которые попали в плен в Украине. Об этом в Телеграме ... подробнее →