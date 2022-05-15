На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов15.05.2022 16:00
За 14 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли провести восстановительные работы в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших вследствие боевых действий. Об этом ... подробнее →
«Укрпочте» удалось доставить пенсии жителям Северодонецка15.05.2022 14:00
79 пожилых жителей Северодонецка, для которых это единственный шанс выжить, получили пенсии, сообщили в Луганской ОВА. Всего через мобильное отделение «Укрпочты» пенсионерам было выдано ... подробнее →
Украинские полярники записали видео в поддержку защитников "Азовстали" (ВИДЕО)15.05.2022 12:00
Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" записали видео в поддержку защитников "Азовстали". Об этом сообщает в Фейсбуке Национальный антарктический научный центр. Как и тысячи украинцев ... подробнее →
14 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага15.05.2022 10:00
14 мая воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ОС. Отмечается, что вдоль всей полосы обороны ... подробнее →
Оккупанты пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя в сторону Запорожья15.05.2022 09:00
Российские оккупанты наконец пропустили колонну с жителями Мариуполя в Запорожье. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Огромную колонну автомобилей с мариупольцами ... подробнее →
Украина - победитель Евровидения-2022 (ВИДЕО)15.05.2022 08:00
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022. Финал состоялся в итальянском Турине в субботу, 14 мая, сообщает Корреспондент.net . По итогам голосования жюри и ... подробнее →
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