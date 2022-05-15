На Донетчине ДТЭК вернула свет в 13 населенных пунктов 15.05.2022 16:00 За 14 мая аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли провести восстановительные работы в 13 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших вследствие боевых действий. Об этом ... подробнее →

«Укрпочте» удалось доставить пенсии жителям Северодонецка 15.05.2022 14:00 79 пожилых жителей Северодонецка, для которых это единственный шанс выжить, получили пенсии, сообщили в Луганской ОВА. Всего через мобильное отделение «Укрпочты» пенсионерам было выдано ... подробнее →