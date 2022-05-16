Названы потери РФ при попытке переправы через Северский Донец 16.05.2022 13:00 При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая войска РФ потеряли 88% 74-й мотострелковой бригады. Это 485 военнослужащих из направленных туда 550-ти человек. Кроме того, было повреждено ... подробнее →

Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине 16.05.2022 11:00 В Интернете можно найти множество ресурсов, предлагающих заработать гривны игрой на слотах или рулетках. Как же выбрать среди всего многообразия лучшее предложение? Точного ответа не существует, но ... подробнее →