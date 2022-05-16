На Харьковщине российский снаряд попал в склад с аммиачной селитрой

16.05.2022 17:00

По оперативной информации, сегодня днем российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра. Об этом в своем Telegram сообщил ... подробнее →

В Виннице скоро откроется центр поддержки "ЯМариуполь"

16.05.2022 15:00

Скоро центр поддержки "ЯМариуполь" заработает в Виннице. Здесь будут принимать первых мариупольских переселенцев, сообщили в городском совете Мариуполя. "А пока мы ремонтируем, оснащаем, пакуем ... подробнее →

Названы потери РФ при попытке переправы через Северский Донец

16.05.2022 13:00

При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая войска РФ потеряли 88% 74-й мотострелковой бригады. Это 485 военнослужащих из направленных туда 550-ти человек. Кроме того, было повреждено ... подробнее →

Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине

16.05.2022 11:00

В Интернете можно найти множество ресурсов, предлагающих заработать гривны игрой на слотах или рулетках. Как же выбрать среди всего многообразия лучшее предложение? Точного ответа не существует, но ... подробнее →

В Праге прошла акция в поддержку защитников Мариуполя

16.05.2022 10:00

В Праге в воскресенье прошла акция в поддержку защитников Мариуполя, которые в окружении держат оборону на заводе "Азовсталь". Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. "Сотни людей ... подробнее →

15 мая на Донбассе отбиты 17 атак врага

16.05.2022 09:00

15 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки ОС. За прошедшие сутки ... подробнее →

На Луганщине восстановили мобильную связь

16.05.2022 08:00

В Луганской области после долгого отсутствия появилась мобильная связь. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Звоните родственникам", - лаконично отметил он в Facebook. "Есть ... подробнее →

Показано c 1 по 7 (из 7 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх