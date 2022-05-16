На Харьковщине российский снаряд попал в склад с аммиачной селитрой16.05.2022 17:00
По оперативной информации, сегодня днем российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра. Об этом в своем Telegram сообщил ... подробнее →
В Виннице скоро откроется центр поддержки "ЯМариуполь"16.05.2022 15:00
Скоро центр поддержки "ЯМариуполь" заработает в Виннице. Здесь будут принимать первых мариупольских переселенцев, сообщили в городском совете Мариуполя. "А пока мы ремонтируем, оснащаем, пакуем ... подробнее →
Названы потери РФ при попытке переправы через Северский Донец16.05.2022 13:00
При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая войска РФ потеряли 88% 74-й мотострелковой бригады. Это 485 военнослужащих из направленных туда 550-ти человек. Кроме того, было повреждено ... подробнее →
Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине16.05.2022 11:00
В Интернете можно найти множество ресурсов, предлагающих заработать гривны игрой на слотах или рулетках. Как же выбрать среди всего многообразия лучшее предложение? Точного ответа не существует, но ... подробнее →
В Праге прошла акция в поддержку защитников Мариуполя16.05.2022 10:00
В Праге в воскресенье прошла акция в поддержку защитников Мариуполя, которые в окружении держат оборону на заводе "Азовсталь". Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. "Сотни людей ... подробнее →
15 мая на Донбассе отбиты 17 атак врага16.05.2022 09:00
15 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр группировки ОС. За прошедшие сутки ... подробнее →
На Луганщине восстановили мобильную связь16.05.2022 08:00
В Луганской области после долгого отсутствия появилась мобильная связь. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Звоните родственникам", - лаконично отметил он в Facebook. "Есть ... подробнее →
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- На Харьковщине российский снаряд попал в склад с аммиачной селитрой17:00
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