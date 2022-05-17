Вакарчук дал концерт для ВСУ на Луганщине 17.05.2022 17:00 Украинский певец, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук под обстрелами отправился на Луганщину и дал тайный концерт для бойцов ВСУ. Об этом говорится в сюжете ТСН . "Такие выступления, которые ... подробнее →

Бойченко призвал жителей Мариуполя не возвращаться в город 17.05.2022 15:00 Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал выехавших жителей не возвращаться в город и не верить обещаниям оккупантов относительно компенсаций за разрушенное жилье. Об этом он заявил в эфире информационного ... подробнее →