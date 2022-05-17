Вакарчук дал концерт для ВСУ на Луганщине

17.05.2022 17:00

Украинский певец, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук под обстрелами отправился на Луганщину и дал тайный концерт для бойцов ВСУ. Об этом говорится в сюжете ТСН . "Такие выступления, которые ... подробнее →

Бойченко призвал жителей Мариуполя не возвращаться в город

17.05.2022 15:00

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал выехавших жителей не возвращаться в город и не верить обещаниям оккупантов относительно компенсаций за разрушенное жилье. Об этом он заявил в эфире информационного ... подробнее →

Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?

17.05.2022 13:00

Російські війська руйнують архітектуру українських міст, стріляють по церквах і театрах, спалюють книжки і викрадають картини з музеїв. Ці військові злочини вони чинять, щоб знищити українську  ... подробнее →

В Пентагоне назвали количество российских войск в Украине

17.05.2022 11:00

Российские оккупационные войска разместили на территории Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Эти войска сгруппированы на восточном, центральном, западном и южном направлениях. Самая ... подробнее →

У пошуках пального. Що відбувається на заправках?

17.05.2022 10:00

Сьогодні українські водії проходять справжній квест, щоб заправити авто пальним. Більшість заправок зачинені, а ті, що мають бензин, продають його по 10-20 літрів в одні руки. Подекуди ціна сягає ... подробнее →

16 мая на Донбассе отбиты 11 атак врага

17.05.2022 09:00

16 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага. Еще на 3 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС. Оккупанты обстреляли 25 населенных пунктов ... подробнее →

С Азовстали эвакуированы 264 защитника Мариуполя

17.05.2022 08:00

В понедельник, 16 мая, с территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе вывезли 264 украинских военных. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр. "С Азовстали в медицинское ... подробнее →

Показано c 1 по 7 (из 7 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх