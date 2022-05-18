Луганщина полностью осталась без света18.05.2022 17:00
В результате обстрелов оккупантов, Луганщина на данный момент без света – обесточенная последняя большая подстанция. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Вблизи Лисичанска идут ... подробнее →
ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины18.05.2022 14:00
В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение освобожденных от оккупантов территорий, сообщает компания ДТЭК в среду. "На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала ... подробнее →
Ахметов оценил ущерб своему бизнесу от российской агрессии18.05.2022 13:00
В результате нападения России на Украину предприятия SCM потеряли активов примерно на 20 млрд долларов, компания будет требовать от РФ компенсации всех убытков. Об этом в интервью итальянскому ... подробнее →
Российского гимнаста дисквалифицировали из-за буквы Z18.05.2022 12:00
Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировала на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка ... подробнее →
Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО18.05.2022 11:00
Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом 18 мая сообщило агентство Reuters . Передача документов послами двух стран состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе. ... подробнее →
Составлена подробная карта размещения войск РФ в Украине18.05.2022 10:00
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину показал и проанализировал карту военных действий в Украине, составленную Автралийским институтом стратегической политики ... подробнее →
18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага18.05.2022 09:00
17 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов ... подробнее →
Семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленевку18.05.2022 08:00
Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области. Об этом сообщает Reuters . "Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную ... подробнее →
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- Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО11:00
- Составлена подробная карта размещения войск РФ в Украине10:00
- 18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага09:00
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- С Азовстали эвакуированы 264 защитника Мариуполя
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