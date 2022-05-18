Луганщина полностью осталась без света 18.05.2022 17:00 В результате обстрелов оккупантов, Луганщина на данный момент без света – обесточенная последняя большая подстанция. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Вблизи Лисичанска идут ... подробнее →

ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины 18.05.2022 14:00 В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение освобожденных от оккупантов территорий, сообщает компания ДТЭК в среду. "На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала ... подробнее →

Ахметов оценил ущерб своему бизнесу от российской агрессии 18.05.2022 13:00 В результате нападения России на Украину предприятия SCM потеряли активов примерно на 20 млрд долларов, компания будет требовать от РФ компенсации всех убытков. Об этом в интервью итальянскому ... подробнее →