Луганщина полностью осталась без света

18.05.2022 17:00

В результате обстрелов оккупантов, Луганщина на данный момент без света – обесточенная последняя большая подстанция. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Вблизи Лисичанска идут ... подробнее →

ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины

18.05.2022 14:00

В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение освобожденных от оккупантов территорий, сообщает компания ДТЭК в среду. "На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала ... подробнее →

Ахметов оценил ущерб своему бизнесу от российской агрессии

18.05.2022 13:00

В результате нападения России на Украину предприятия SCM потеряли активов примерно на 20 млрд долларов, компания будет требовать от РФ компенсации всех убытков. Об этом в интервью итальянскому ... подробнее →

Российского гимнаста дисквалифицировали из-за буквы Z

18.05.2022 12:00

Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) дисквалифицировала на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка ... подробнее →

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

18.05.2022 11:00

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Об этом 18 мая сообщило агентство Reuters . Передача документов послами двух стран состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе. ... подробнее →

Составлена подробная карта размещения войск РФ в Украине

18.05.2022 10:00

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину показал и проанализировал карту военных действий в Украине, составленную Автралийским институтом стратегической политики ... подробнее →

18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

18.05.2022 09:00

17 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов ... подробнее →

Семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленевку

18.05.2022 08:00

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области. Об этом сообщает Reuters . "Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную ... подробнее →

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