18 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага

18.05.2022 09:00

17 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов ... подробнее →

Семь автобусов с защитниками Мариуполя прибыли в оккупированную Еленевку

18.05.2022 08:00

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области. Об этом сообщает Reuters . "Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную ... подробнее →

Показано c 1 по 2 (из 2 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх