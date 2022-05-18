17 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов ... подробнее →

18.05.2022 08:00

Автобусы с украинскими военными из "Азовстали" прибыли в оккупированную Оленевку Донецкой области. Об этом сообщает Reuters . "Семь автобусов с украинскими военными прибыли в бывшую исправительную ... подробнее →