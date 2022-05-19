В России назвали количество вышедших из Азовстали украинских военных19.05.2022 15:00
За три дня с территории мариупольского завода Азовсталь вышли 1730 украинских военных, сообщает Минобороны РФ в четверг, 19 мая. Утверждается, что за минувшие сутки вышел 771 военный. При этом ... подробнее →
"Мобилизованного" жителя ОРДО приговорили к 15 годам тюрьмы19.05.2022 13:00
Винницкий городской суд приговорил мобилизованного группировкой "ДНР" 26-летнего уроженца Макеевки Никиту Баенко к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает "Судебный репортер" . По ... подробнее →
Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута19.05.2022 12:00
Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. "Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме ... подробнее →
В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов19.05.2022 11:00
В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. "При отсутствии ... подробнее →
В Киеве официально возобновило работу посольство США19.05.2022 10:00
Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом пишет Reuters . В среду, 18 мая на территории посольства состоялось поднятие флага США. ... подробнее →
Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр19.05.2022 09:00
Сегодня, 19 мая, желающих выехать из Славянска автобусом эвакуируют в Днепр. Об этом сообщает Славянская военно-гражданская администрация. "Посадка – по предварительной записи. Записаться ... подробнее →
18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага19.05.2022 08:00
За сутки 18 мая на Донбассе украинские военные отбили 16 атак противника. Враг понес крупные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Военнослужащие группировки ... подробнее →
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