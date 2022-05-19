В России назвали количество вышедших из Азовстали украинских военных 19.05.2022 15:00 За три дня с территории мариупольского завода Азовсталь вышли 1730 украинских военных, сообщает Минобороны РФ в четверг, 19 мая. Утверждается, что за минувшие сутки вышел 771 военный. При этом ... подробнее →

"Мобилизованного" жителя ОРДО приговорили к 15 годам тюрьмы 19.05.2022 13:00 Винницкий городской суд приговорил мобилизованного группировкой "ДНР" 26-летнего уроженца Макеевки Никиту Баенко к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает "Судебный репортер" . По ... подробнее →

Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута 19.05.2022 12:00 Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. "Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме ... подробнее →