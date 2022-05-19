В Дие возобновлена комплексная услуга для ВПЛ

19.05.2022 17:00

Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутри перемещенных лиц в Дие. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Сообщается, что теперь украинцы снова могут ... подробнее →

В России назвали количество вышедших из Азовстали украинских военных

19.05.2022 15:00

За три дня с территории мариупольского завода Азовсталь вышли 1730 украинских военных, сообщает Минобороны РФ в четверг, 19 мая. Утверждается, что за минувшие сутки вышел 771 военный. При этом ... подробнее →

"Мобилизованного" жителя ОРДО приговорили к 15 годам тюрьмы

19.05.2022 13:00

Винницкий городской суд приговорил мобилизованного группировкой "ДНР" 26-летнего уроженца Макеевки Никиту Баенко к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает "Судебный репортер" . По ... подробнее →

Войска РФ обстреляли гражданские объекты Бахмута

19.05.2022 12:00

Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. "Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме ... подробнее →

В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов

19.05.2022 11:00

В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. "При отсутствии ... подробнее →

В Киеве официально возобновило работу посольство США

19.05.2022 10:00

Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом пишет Reuters . В среду, 18 мая на территории посольства состоялось поднятие флага США. ... подробнее →

Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Днепр

19.05.2022 09:00

Сегодня, 19 мая, желающих выехать из Славянска автобусом эвакуируют в Днепр. Об этом сообщает Славянская военно-гражданская администрация. "Посадка – по предварительной записи. Записаться ... подробнее →

18 мая украинские военные на Донбассе отбили 16 атак врага

19.05.2022 08:00

За сутки 18 мая на Донбассе украинские военные отбили 16 атак противника. Враг понес крупные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Военнослужащие группировки ... подробнее →

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