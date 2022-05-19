Российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. "Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме ... подробнее →

Винницкий городской суд приговорил мобилизованного группировкой "ДНР" 26-летнего уроженца Макеевки Никиту Баенко к 15 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает "Судебный репортер" . По ... подробнее →

За три дня с территории мариупольского завода Азовсталь вышли 1730 украинских военных, сообщает Минобороны РФ в четверг, 19 мая. Утверждается, что за минувшие сутки вышел 771 военный. При этом ... подробнее →

Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутри перемещенных лиц в Дие. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции. Сообщается, что теперь украинцы снова могут ... подробнее →

В ОРДЛО хотят мобилизовать студентов ВУЗов 19.05.2022 11:00 В российской армии не хватает личного состава для войны в Украине. Для решения этого вопроса оккупанты готовятся мобилизовать студентов в ОРДЛО. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. "При отсутствии ... подробнее →

В Киеве официально возобновило работу посольство США 19.05.2022 10:00 Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом пишет Reuters . В среду, 18 мая на территории посольства состоялось поднятие флага США. ... подробнее →