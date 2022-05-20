Мужчин из Мариуполя готовят к мобилизации в "армию ДНР"

20.05.2022 17:00

Оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "За последние две ... подробнее →

В "Дия" появилась возможность получить статус безработного и оформить пособие

20.05.2022 15:00

На портале и в приложении "Дия" отныне доступна услуга получения статуса безработного, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в "Телеграм-канале". "Подать ... подробнее →

В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей

20.05.2022 13:00

Футбольный клуб "Шахтер" во время серии благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace собрал 13,2 млн грн на помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Кроме того более 7,2 млн ... подробнее →

Зеленский пообещал упростить поступление в ВУЗы для абитуриентов с ВОТ

20.05.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех территорий нашего государства, которые находятся под временной оккупацией РФ, должны иметь возможность поступать в украинские вузы ... подробнее →

Жителей Северодонецка попросили перекрыть газовые вентили

20.05.2022 11:00

В Северодонецке сегодня, 20 мая, с 12:00 будут восстанавливать газоснабжение – перекройте краны газовых приборов в домах. Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОВА. "После выполнения ... подробнее →

Создан Благотворительный фонд Мариуполя

20.05.2022 10:00

В поддержку мариупольских переселенцев открыт Благотворительный фонд Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. «В поддержку мариупольцев! Открыт Благотворительный фонд ... подробнее →

19 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага

20.05.2022 09:00

19 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС. Вдоль всей полосы обороны враг применяет ... подробнее →

Сенат США утвердил пакет помощи Украине на $40 млрд

20.05.2022 08:00

19 мая Сенат США поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд. Заседание транслировал канал PBS NewsHour. Об этом сообщает "Европейская правда" . "За" проголосовали 86 сенаторов, ... подробнее →

Показано c 1 по 8 (из 8 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх