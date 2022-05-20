Мужчин из Мариуполя готовят к мобилизации в "армию ДНР"20.05.2022 17:00
Оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "За последние две ... подробнее →
В "Дия" появилась возможность получить статус безработного и оформить пособие20.05.2022 15:00
На портале и в приложении "Дия" отныне доступна услуга получения статуса безработного, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в "Телеграм-канале". "Подать ... подробнее →
В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей20.05.2022 13:00
Футбольный клуб "Шахтер" во время серии благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace собрал 13,2 млн грн на помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Кроме того более 7,2 млн ... подробнее →
Зеленский пообещал упростить поступление в ВУЗы для абитуриентов с ВОТ20.05.2022 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех территорий нашего государства, которые находятся под временной оккупацией РФ, должны иметь возможность поступать в украинские вузы ... подробнее →
Жителей Северодонецка попросили перекрыть газовые вентили20.05.2022 11:00
В Северодонецке сегодня, 20 мая, с 12:00 будут восстанавливать газоснабжение – перекройте краны газовых приборов в домах. Об этом сообщают в пресс-службе Луганской ОВА. "После выполнения ... подробнее →
Создан Благотворительный фонд Мариуполя20.05.2022 10:00
В поддержку мариупольских переселенцев открыт Благотворительный фонд Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский городской совет. «В поддержку мариупольцев! Открыт Благотворительный фонд ... подробнее →
19 мая на Донбассе отбиты 14 атак врага20.05.2022 09:00
19 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 14 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС. Вдоль всей полосы обороны враг применяет ... подробнее →
Сенат США утвердил пакет помощи Украине на $40 млрд20.05.2022 08:00
19 мая Сенат США поддержал предоставление помощи Украине в размере $40,1 млрд. Заседание транслировал канал PBS NewsHour. Об этом сообщает "Европейская правда" . "За" проголосовали 86 сенаторов, ... подробнее →
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- 20 мая ВСУ на Донбассе отбили 11 вражеских атак
- В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту
- В "Дия" появилась возможность получить статус безработного и оформить пособие
- Зеленский пообещал упростить поступление в ВУЗы для абитуриентов с ВОТ