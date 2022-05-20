Мужчин из Мариуполя готовят к мобилизации в "армию ДНР" 20.05.2022 17:00 Оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "За последние две ... подробнее →

В "Шахтере" назвали сумму, собранную в серии благотворительных матчей 20.05.2022 13:00 Футбольный клуб "Шахтер" во время серии благотворительных матчей Shakhtar Global Tour for Peace собрал 13,2 млн грн на помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Кроме того более 7,2 млн ... подробнее →