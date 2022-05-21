Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины 21.05.2022 17:00 Президент США Джо Байден в субботу, 21 мая, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Документ для подписи Байдену привезли в Южную Корею, ... подробнее →

В Северодонецке восстановили газоснабжение 21.05.2022 15:00 Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города. Об этом ... подробнее →

Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ 21.05.2022 13:00 Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в Россию под видом эвакуации. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По словам Андрющенко, перемещение украинцев происходит поэтапно ... подробнее →