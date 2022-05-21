Байден утвердил выделение $40 млрд для Украины21.05.2022 17:00
Президент США Джо Байден в субботу, 21 мая, подписал законопроект о выделении 40 миллиардов долларов Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Документ для подписи Байдену привезли в Южную Корею, ... подробнее →
В Северодонецке восстановили газоснабжение21.05.2022 15:00
Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города. Об этом ... подробнее →
Оккупанты под видом эвакуации депортируют мариупольцев в РФ21.05.2022 13:00
Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в Россию под видом эвакуации. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По словам Андрющенко, перемещение украинцев происходит поэтапно ... подробнее →
Львовская ОВА передала в Бахмут станцию StarLink21.05.2022 11:00
Станцию спутникового интернета StarLink от Львовской ОВА установили в Бахмуте. Об этом сообщил глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий. "Пусть служит Первому добровольческому мобильному госпиталю ... подробнее →
Рок-група "Друга ріка" сегодня встретится с переселенцами из Мариуполя21.05.2022 09:00
В Днепре к переселенцам из Мариуполя приедет рок-группа "Друга ріка". Об этом сообщает центр "Я-Мариуполь". "Цель - ознакомиться с работой хаба, больше узнать о Мариуполе и наших мариупольцах. ... подробнее →
20 мая ВСУ на Донбассе отбили 11 вражеских атак21.05.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях 20 мая украинские военные отбили 11 вражеских атак. Противник понес потери в живой силе и технике. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил. ... подробнее →
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