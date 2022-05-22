В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту22.05.2022 16:00
Проезд в пригородных и междугородних автобусах на оккупированной части Луганской области будет разрешен исключительно при предъявлении паспорта и с занесением в билет всех анкетных данных пассажира. ... подробнее →
В Лисичанске заработал медпункт Красного Креста22.05.2022 14:00
Красный Крест Украины обустроил временный медицинский пункт в Лисичанске. В защищенном подвальном помещении врач и медицинская сестра, которые являются волонтерами Красного Креста Украины, начали ... подробнее →
Президент Польши прибыл с визитом в Украину22.05.2022 12:00
Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с визитом. Об этом сообщает официальный сайт польского президента. В воскресенье польский лидер собирается выступить в Верховной Раде перед украинскими ... подробнее →
Опубликован список погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке22.05.2022 10:00
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook обнародовал имена погибших и пострадавших в результате обстрела школы в Северодонецке 20 мая. "Связи нет. Узнать, что с родственниками, ... подробнее →
21 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага22.05.2022 09:00
21 мая украинские воины из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 4 локациях продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ОС. Оккупанты обстреляли более 40 ... подробнее →
Рашисты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском22.05.2022 08:00
Российские оккупанты разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Это уже во второй раз. В июле 2014 года при освобождении ... подробнее →
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