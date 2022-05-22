В "ЛНР" вводят продажу автобусных билетов по паспорту 22.05.2022 16:00 Проезд в пригородных и междугородних автобусах на оккупированной части Луганской области будет разрешен исключительно при предъявлении паспорта и с занесением в билет всех анкетных данных пассажира. ... подробнее →

В Лисичанске заработал медпункт Красного Креста 22.05.2022 14:00 Красный Крест Украины обустроил временный медицинский пункт в Лисичанске. В защищенном подвальном помещении врач и медицинская сестра, которые являются волонтерами Красного Креста Украины, начали ... подробнее →