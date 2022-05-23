В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов 23.05.2022 17:00 При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения ... подробнее →

Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения 23.05.2022 15:00 Сегодня, 23 мая, на территории Донецкой области прекращается газоснабжение. Об этом предупредила пресс-служба компании "Донецкоблгаз". В заявлении говорится, что газоснабжение в Донецкой области ... подробнее →