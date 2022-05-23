В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов23.05.2022 17:00
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения ... подробнее →
Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения23.05.2022 15:00
Сегодня, 23 мая, на территории Донецкой области прекращается газоснабжение. Об этом предупредила пресс-служба компании "Донецкоблгаз". В заявлении говорится, что газоснабжение в Донецкой области ... подробнее →
Укрпочта запускает в продажу новую марку с русским военным кораблём23.05.2022 13:00
Укрпочта в понедельник, 23 мая, запускает в продажу марку под названием "Русский военный корабль... Все!". Об этом сообщает пресс-служба УП . Первый экземпляр можно купить с 14:00 в полторы тысячах ... подробнее →
Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ23.05.2022 12:00
Мариупольский городской совет в своем телеграм-канале опубликовал список коллаборантов из местной фракции ОПЗЖ. По словам чиновников, эти люди сначала корректировали вражеский огонь по городу, а ... подробнее →
Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»23.05.2022 11:00
Информация о количестве и персональных данных выведенных из «Азовстали» украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и ... подробнее →
На Луганщину доставили 35 тонн гуманитарного груза23.05.2022 10:00
Ассоциация организаций лиц с инвалидностью доставила 35 тонн гуманитарного груза для людей, которые не могут выехать из Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации ... подробнее →
Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов23.05.2022 09:00
Российские оккупанты в ночь на понедельник, 23 мая, открыли по городу Авдеевка в Донецкой области массированный огонь. Об этом сообщает народный депутата Муса Магомедов. "Мне пишут люди из Авдеевки: ... подробнее →
На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов23.05.2022 08:00
Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили вчера, 22 мая, 11 атак врага. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. Об этом сообщает ... подробнее →
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