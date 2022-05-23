В Бахмуте задержали мужчину, шпионившего для оккупантов

23.05.2022 17:00

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения ... подробнее →

Жителей Донетчины начали отключать от газоснабжения

23.05.2022 15:00

Сегодня, 23 мая, на территории Донецкой области прекращается газоснабжение. Об этом предупредила пресс-служба компании "Донецкоблгаз". В заявлении говорится, что газоснабжение в Донецкой области ... подробнее →

Укрпочта запускает в продажу новую марку с русским военным кораблём

23.05.2022 13:00

Укрпочта в понедельник, 23 мая, запускает в продажу марку под названием "Русский военный корабль... Все!". Об этом сообщает пресс-служба УП . Первый экземпляр можно купить с 14:00 в полторы тысячах ... подробнее →

Горсовет Мариуполя обнародовал список коллаборантов из ОПЗЖ

23.05.2022 12:00

Мариупольский городской совет в своем телеграм-канале опубликовал список коллаборантов из местной фракции ОПЗЖ. По словам чиновников, эти люди сначала корректировали вражеский огонь по городу, а ... подробнее →

Красный Крест опубликовал контакты для родственников защитников «Азовстали»

23.05.2022 11:00

Информация о количестве и персональных данных выведенных из «Азовстали» украинских военнослужащих, которой располагает Международный Комитет Красного Креста, останется конфиденциальной и ... подробнее →

На Луганщину доставили 35 тонн гуманитарного груза

23.05.2022 10:00

Ассоциация организаций лиц с инвалидностью доставила 35 тонн гуманитарного груза для людей, которые не могут выехать из Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации ... подробнее →

Авдеевка подверглась массированному обстрелу рашистов

23.05.2022 09:00

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 23 мая, открыли по городу Авдеевка в Донецкой области массированный огонь. Об этом сообщает народный депутата Муса Магомедов. "Мне пишут люди из Авдеевки: ... подробнее →

На Донбассе 22 мая отбиты 11 атак оккупантов

23.05.2022 08:00

Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили вчера, 22 мая, 11 атак врага. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике. Об этом сообщает ... подробнее →

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