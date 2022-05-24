Российские войска захватили Светлодарск на Донетчине

24.05.2022 17:00

Российские оккупанты заняли город Светлодарск Донецкой области. Днем раньше они захватили соседний поселок Мироновский. Эту информацию Свободному радио подтвердил начальник Светлодарской военной ... подробнее →

Святослав Вакарчук посетил мотопехотную бригаду

24.05.2022 15:00

Фронтмен рок-коллектива посетил подразделение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в фейсбуке . ... подробнее →

Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?

24.05.2022 13:00

Із початком повномасштабною війни Росії проти України депутати спростили ввезення товарів з-за кордону, зокрема скасували мито на імпортні автомобілі. Таке рішення було зумовлене військовими і ... подробнее →

В Харькове возобновило работу метро

24.05.2022 12:00

В Харькове после трехмесячного перерыва вновь заработало метро. Об этом сообщает Суспільне.Харків . Сообщается, что поезда метрополитена будут курсировать с 7:00 до 19:00. Первую неделю с момента ... подробнее →

Киевский суд заочно арестовал Януковича за "Харьковские соглашения"

24.05.2022 11:00

Печерский районный суд Киева 23 мая избрал экс-президенту Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве за совершение им государственной измены — ... подробнее →

Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины

24.05.2022 10:00

Львовская ОВА при содействии ОО «Добро.Дій» и Международного штаба помощи украинцам отправили первых 15 автомобилей и 100 бронежилетов защитникам Украины на востоке страны. Об этом ... подробнее →

В Германии банкам разрешили обмен гривны на евро

24.05.2022 09:00

Федеральное министерство финансов, Федеральный банк Германии, банки Германии и Национальный банк Украины с 24 мая запустят для украинских беженцев программу обмена наличной гривны на евро. Об этом ... подробнее →

23 мая на Донбассе отбиты 16 атак врага

24.05.2022 08:00

По состоянию на 21:00, 23 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 16 атак врага. Еще на одной локации продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ООС. ... подробнее →

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