В Харькове после трехмесячного перерыва вновь заработало метро. Об этом сообщает Суспільне.Харків . Сообщается, что поезда метрополитена будут курсировать с 7:00 до 19:00. Первую неделю с момента ... подробнее →

Фронтмен рок-коллектива посетил подразделение 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Об этом сообщается на странице Оперативного командования "Юг" в фейсбуке . ... подробнее →

Российские оккупанты заняли город Светлодарск Донецкой области. Днем раньше они захватили соседний поселок Мироновский. Эту информацию Свободному радио подтвердил начальник Светлодарской военной ... подробнее →

Киевский суд заочно арестовал Януковича за "Харьковские соглашения" 24.05.2022 11:00 Печерский районный суд Киева 23 мая избрал экс-президенту Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве за совершение им государственной измены — ... подробнее →

Львовская ОВА передала автомобили и бронежилеты для силовиков востока Украины 24.05.2022 10:00 Львовская ОВА при содействии ОО «Добро.Дій» и Международного штаба помощи украинцам отправили первых 15 автомобилей и 100 бронежилетов защитникам Украины на востоке страны. Об этом ... подробнее →

В Германии банкам разрешили обмен гривны на евро 24.05.2022 09:00 Федеральное министерство финансов, Федеральный банк Германии, банки Германии и Национальный банк Украины с 24 мая запустят для украинских беженцев программу обмена наличной гривны на евро. Об этом ... подробнее →