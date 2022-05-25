На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов

25.05.2022 15:00

Сегодня при разминировании территории металлургического завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе подорвались два сапера из так называемой "ДНР". А накануне такая же участь постигла четырех ... подробнее →

Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ

25.05.2022 13:00

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что коллектив выставил на продажу трофей победителя Евровидения с целью сбора средств для помощи ВСУ, сообщает 24 канал . Также музыкант ... подробнее →

Названо количество погибших жителей Мариуполя

25.05.2022 12:00

В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Об этом в комментарии CNN заявил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко. «Мариуполь теперь ... подробнее →

Определены самые "тревожные" области Украины

25.05.2022 11:00

Определены самые "тревожные" области по результатам трех месяцев военного вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщает UA War Infographics. "На первом месте Луганская область - там тревога ... подробнее →

Украинские журналисты, работавшие в Мариуполе, стали лауреатами премии KIJA

Обстрел Мариуполя. AP/Евгений Малолетка 25.05.2022 10:00

Международный центр журналистов (ICFJ) назвал украинских журналистов, освещавших российское вторжение в Мариуполе, победителями международной журналистской премии имени Джеймса Найта (Knight ... подробнее →

24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага

25.05.2022 09:00

По состоянию на 21:00 24 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантами. Об этом сообщает пресс-центр ОС. ... подробнее →

Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода

25.05.2022 08:00

Донецкоблгазу удалось сохранить газ в сети для работы 3 хлебозаводов в течение следующих нескольких дней, что критически важно для обеспечения людей. Об этом сообщил "Нафтогаз". Там добавили, что ... подробнее →

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