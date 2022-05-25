На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов 25.05.2022 15:00 Сегодня при разминировании территории металлургического завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе подорвались два сапера из так называемой "ДНР". А накануне такая же участь постигла четырех ... подробнее →

Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ 25.05.2022 13:00 Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что коллектив выставил на продажу трофей победителя Евровидения с целью сбора средств для помощи ВСУ, сообщает 24 канал . Также музыкант ... подробнее →

Названо количество погибших жителей Мариуполя 25.05.2022 12:00 В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Об этом в комментарии CNN заявил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко. «Мариуполь теперь ... подробнее →