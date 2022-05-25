На Азовстали подорвались шесть саперов-оккупантов25.05.2022 15:00
Сегодня при разминировании территории металлургического завода Азовсталь в оккупированном Мариуполе подорвались два сапера из так называемой "ДНР". А накануне такая же участь постигла четырех ... подробнее →
Kalush Orchestra продают свою награду победителя Евровидения для помощи ВСУ25.05.2022 13:00
Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что коллектив выставил на продажу трофей победителя Евровидения с целью сбора средств для помощи ВСУ, сообщает 24 канал . Также музыкант ... подробнее →
Названо количество погибших жителей Мариуполя25.05.2022 12:00
В результате российской агрессии в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек. Об этом в комментарии CNN заявил советник мариупольского мэра Петр Андрющенко. «Мариуполь теперь ... подробнее →
Определены самые "тревожные" области Украины25.05.2022 11:00
Определены самые "тревожные" области по результатам трех месяцев военного вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщает UA War Infographics. "На первом месте Луганская область - там тревога ... подробнее →
Украинские журналисты, работавшие в Мариуполе, стали лауреатами премии KIJA25.05.2022 10:00
Международный центр журналистов (ICFJ) назвал украинских журналистов, освещавших российское вторжение в Мариуполе, победителями международной журналистской премии имени Джеймса Найта (Knight ... подробнее →
24 мая на Донбассе отбиты 9 атак врага25.05.2022 09:00
По состоянию на 21:00 24 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантами. Об этом сообщает пресс-центр ОС. ... подробнее →
Донецкоблгазу удалось обеспечить газом три хлебозавода25.05.2022 08:00
Донецкоблгазу удалось сохранить газ в сети для работы 3 хлебозаводов в течение следующих нескольких дней, что критически важно для обеспечения людей. Об этом сообщил "Нафтогаз". Там добавили, что ... подробнее →
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