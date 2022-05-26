Премьер-министр Финляндии посетила Ирпень и Бучу26.05.2022 17:00
Премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визитом в Украину и посетила Ирпень и Бучу. Об этом сообщает пресс-служба Ирпеньского горсовета. В сообщении отмечается, что секретарь Ирпенского ... подробнее →
ДТЭК возобновила электроснабжение 14 населенных пунктов на Донетчине26.05.2022 15:00
За 25 мая специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично вернуть электропитание в 14 населенных пунктов Донецкой области. Несмотря на крайне сложную ситуацию в регионе, ... подробнее →
Центр помощи переселенцам «Я-Мариуполь» открылcя в Киеве26.05.2022 13:00
В Киеве начал свою работу гуманитарный центр "ЯМаріуполь". Он расположен по адресу ул. Антоновича, 39. Об этом сообщается в Telegram-канале центра. Аналогичные гуманитарные хабы "Я – ... подробнее →
В Славянске задержали информатора рашистов26.05.2022 12:00
В Славянске задержан и взят под стражу еще один информатор оккупантов, сообщает Донецкая областная прокуратура. "При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачено и сообщено ... подробнее →
В ДонОГА рассказали о ситуации с газом в области26.05.2022 11:00
Нормализация подачи газа на Донетчине будет осуществляться медленно. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях. "Как наладить жизнеобеспечение громады в условиях отсутствия газа – об этом ... подробнее →
Кабмин изменил правила выезда из Украины для военнообязанных мужчин26.05.2022 10:00
Кабмин внес изменения в правила пересечения госграницы, разрешив выезжать ряду категорий военнообязанных мужчин. Об этом сообщается на правительственном портале. Во время действия в Украине военного ... подробнее →
В России отменили возрастные ограничения для службы в армии по контракту26.05.2022 09:00
Госдума России приняла сразу в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Сразу после этого закон одобрил Совет Федерации, сообщает ... подробнее →
25 мая на Донбассе отбиты 10 атак врага26.05.2022 08:00
По состоянию на 21:00 25 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага, на 2 локациях еще продолжаются бои с оккупантом. Об этом сообщает пресс-центр ОС. ... подробнее →
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