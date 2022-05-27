Фильм о Мариуполе получил награду Каннского фестиваля (ВИДЕО) 27.05.2022 17:00 Фильм об украинском Мариуполе "Почему я живой" получил престижную награду на 75-м Каннском кинофестивале во Франции. Об этом сообщила пресс-служба Одесской киностудии в Facebook . Это лента ... подробнее →

В оккупированном Мариуполе на российском снаряде подорвался ребенок 27.05.2022 12:00 26 мая в Мариуполе на территории школы №30 в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского городского головы Петр ... подробнее →