Фильм о Мариуполе получил награду Каннского фестиваля (ВИДЕО)27.05.2022 17:00
Фильм об украинском Мариуполе "Почему я живой" получил престижную награду на 75-м Каннском кинофестивале во Франции. Об этом сообщила пресс-служба Одесской киностудии в Facebook . Это лента ... подробнее →
СБУ опубликовала видео допроса "мобилизованного" оккупанта из ОРДО (ВИДЕО)27.05.2022 15:00
Пленный захватчик, которого "мобилизовали" в ОРДО, рассказал, что российские оккупанты принудительно забрали на войну почти всех мужчин из "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Нам не до ... подробнее →
11 населенных пунктов на Донетчине остались без воды из-за повреждения водопровода27.05.2022 13:00
Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов остались без воды на Донетчине. Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, это – следствие повреждения ... подробнее →
В оккупированном Мариуполе на российском снаряде подорвался ребенок27.05.2022 12:00
26 мая в Мариуполе на территории школы №30 в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик. Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского городского головы Петр ... подробнее →
Метинвест передал 200 бронежилетов для работников социальной сферы Покровской громады27.05.2022 11:00
Покровская громада получила партию в 200 бронежилетов для работников социальной сферы. Об этом сообщил заместител покровского городского головы Николай Сабельников. Передала бронежилеты компания ... подробнее →
В Славянске остановлено движение троллейбусов27.05.2022 10:00
Из-за перебоев с энергоснабжением сегодня, 27 мая, в Славянске отменено движение троллейбусов. Об этом сообщает военная администрация города. "В настоящее время специалисты работают над устранением ... подробнее →
26 мая на Донбассе отбиты 12 атак врага27.05.2022 09:00
26 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС. "Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные ... подробнее →
В результате российского обстрела Харькова погибли 9 человек27.05.2022 08:00
Российские оккупанты днем 26 мая произвели массированный обстрел Харькова, в результате которого погибли 9 человек и еще 19 получили ранения. Об этом в эфире телемарафона новостей сообщил глава ... подробнее →
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