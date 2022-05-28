Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов

28.05.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова доставил в Покровскую больницу Донецкой области более 23,5 тысяч единиц медикаментов, сообщает пресс-служба фонда. Партия включает обезболивающие, антибиотики, препараты для ... подробнее →

Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов

28.05.2022 15:00

В Донецкой области с 27 мая остановлена работа Славянской ТЭС из-за постоянных обстрелов. Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, сообщает Донбассэнерго . ... подробнее →

В "ДНР" решили создать "настоящий Шахтер"

28.05.2022 13:00

Главарь террористической группировки "ДНР" денис пушилин заявил, что в псевдореспублике планируют создать свой футбольный клуб "Шахтер", передает UA-Футбол . "Тот "Шахтер" – а он сейчас не ... подробнее →

В Запорожье работает магазин бесплатной одежды для переселенцев

28.05.2022 11:00

В Запорожье переселенцы из районов боевых действий и временно оккупированных территорий могут получить бесплатную одежду в волонтерском магазине. Об этом сообщает Благотворительный магазин ... подробнее →

27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага

28.05.2022 09:00

27 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 8 атак врага. На 5 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС. "Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов ... подробнее →

Коронавирус: Кабмин продлил карантин до конца лета

28.05.2022 08:00

Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года. Об этом премьер-министр Денис ... подробнее →

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