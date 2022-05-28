Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов 28.05.2022 15:00 В Донецкой области с 27 мая остановлена работа Славянской ТЭС из-за постоянных обстрелов. Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, сообщает Донбассэнерго . ... подробнее →

В "ДНР" решили создать "настоящий Шахтер" 28.05.2022 13:00 Главарь террористической группировки "ДНР" денис пушилин заявил, что в псевдореспублике планируют создать свой футбольный клуб "Шахтер", передает UA-Футбол . "Тот "Шахтер" – а он сейчас не ... подробнее →