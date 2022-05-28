Фонд Ахметова доставил на Донетчину более 23 тыс. единиц медикаментов28.05.2022 17:00
Фонд Рината Ахметова доставил в Покровскую больницу Донецкой области более 23,5 тысяч единиц медикаментов, сообщает пресс-служба фонда. Партия включает обезболивающие, антибиотики, препараты для ... подробнее →
Славянская ТЭС остановила работу из-за обстрелов28.05.2022 15:00
В Донецкой области с 27 мая остановлена работа Славянской ТЭС из-за постоянных обстрелов. Решение принято в связи с необходимостью эвакуации работников и членов их семей, сообщает Донбассэнерго . ... подробнее →
В "ДНР" решили создать "настоящий Шахтер"28.05.2022 13:00
Главарь террористической группировки "ДНР" денис пушилин заявил, что в псевдореспублике планируют создать свой футбольный клуб "Шахтер", передает UA-Футбол . "Тот "Шахтер" – а он сейчас не ... подробнее →
В Запорожье работает магазин бесплатной одежды для переселенцев28.05.2022 11:00
В Запорожье переселенцы из районов боевых действий и временно оккупированных территорий могут получить бесплатную одежду в волонтерском магазине. Об этом сообщает Благотворительный магазин ... подробнее →
27 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага28.05.2022 09:00
27 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 8 атак врага. На 5 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС. "Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов ... подробнее →
Коронавирус: Кабмин продлил карантин до конца лета28.05.2022 08:00
Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года. Об этом премьер-министр Денис ... подробнее →
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