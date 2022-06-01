МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных

01.06.2022 17:00

Министерство внутренних дел запустило горячую линию для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных. Об этом 1 июня сообщила в Facebook пресс-служба ведомства. ... подробнее →

В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время

01.06.2022 15:00

С сегодняшнего дня, 1 июня 2022 года, в Краматорске меняется схема использования электрических сирен в ночное время при ракетной (авиационной) опасности. Об этом сообщил мэр города Александр ... подробнее →

Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий

01.06.2022 13:00

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во ... подробнее →

Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЧМ-2022

01.06.2022 12:00

Сегодня, 1 июня, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф раунда отборочного цикла ЧМ-2022 со сборной Шотландии, сообщает dynamo.kiev.ua . Поединок пройдет в Глазго. Букмекеры своими ... подробнее →

На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций

01.06.2022 11:00

С 31 мая украинцы, которые находятся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых идут активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут ... подробнее →

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

01.06.2022 10:00

Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом говорится в заявлении МВД Турции. "Начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не ... подробнее →

31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага

01.06.2022 09:00

Украинские военнослужащие из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 вражеских атак, на четырех локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных ... подробнее →

В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой

01.06.2022 08:00

В результате очередного авиаудара российских оккупантов по Северодонецку 31 мая была повреждена цистерна с азотной кислотой на химзаводе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Жители ... подробнее →

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