Сегодня, 1 июня, сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф раунда отборочного цикла ЧМ-2022 со сборной Шотландии, сообщает dynamo.kiev.ua . Поединок пройдет в Глазго. Букмекеры своими ... подробнее →

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во ... подробнее →

С сегодняшнего дня, 1 июня 2022 года, в Краматорске меняется схема использования электрических сирен в ночное время при ракетной (авиационной) опасности. Об этом сообщил мэр города Александр ... подробнее →

Министерство внутренних дел запустило горячую линию для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных. Об этом 1 июня сообщила в Facebook пресс-служба ведомства. ... подробнее →

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну 01.06.2022 10:00 Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты. Об этом говорится в заявлении МВД Турции. "Начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не ... подробнее →