В четверг, 2 июня, утром войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщает городской голова Славянска Вадим Лях. "Очередное недоброе утро в Славянске. Четверг, 2 июня. ... подробнее →

В Турции отменили выступление американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, поддержавшей РФ в войне против Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. ... подробнее →

Согласно установленному порядку, пересечение линии столкновения лицами и автотранспортом, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн через определенные блокпосты ... подробнее →

Жители оккупмрованного Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней, сообщил советник мэра города Петр ... подробнее →

В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины 02.06.2022 11:00 Президент США Джо Байден в среду, 1 июня, одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 700 млн долларов. В Пентагоне раскрыли содержание этого пакета. Как указано, с августа прошлого года ... подробнее →

В Лисичанск доставили современную систему очистки воды 02.06.2022 10:00 В Лисичанск Луганской области доставили систему очистки воды. Об этом в Телеграме сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. «После того, как орки разрушили ... подробнее →

Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО) 02.06.2022 09:00 Сборная Украины одержала победу над командой Шотландии в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Встреча состоялась в Глазго на стадионе Хэмпден Парк и завершилась со счетом 3:1 в ... подробнее →