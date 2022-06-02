В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы02.06.2022 17:00
Жители оккупмрованного Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней, сообщил советник мэра города Петр ... подробнее →
Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области02.06.2022 15:00
Согласно установленному порядку, пересечение линии столкновения лицами и автотранспортом, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн через определенные блокпосты ... подробнее →
В Турции отменили концерт американской пианистки за поддержку агрессии РФ02.06.2022 13:00
В Турции отменили выступление американской пианистки украинского происхождения Валентины Лисицы, поддержавшей РФ в войне против Украины. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар. ... подробнее →
Славянск снова остался без света и воды02.06.2022 12:00
В четверг, 2 июня, утром войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщает городской голова Славянска Вадим Лях. "Очередное недоброе утро в Славянске. Четверг, 2 июня. ... подробнее →
В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины02.06.2022 11:00
Президент США Джо Байден в среду, 1 июня, одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 700 млн долларов. В Пентагоне раскрыли содержание этого пакета. Как указано, с августа прошлого года ... подробнее →
В Лисичанск доставили современную систему очистки воды02.06.2022 10:00
В Лисичанск Луганской области доставили систему очистки воды. Об этом в Телеграме сообщил глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай. «После того, как орки разрушили ... подробнее →
Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)02.06.2022 09:00
Сборная Украины одержала победу над командой Шотландии в полуфинальном матче плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Встреча состоялась в Глазго на стадионе Хэмпден Парк и завершилась со счетом 3:1 в ... подробнее →
1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага02.06.2022 08:00
1 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 13 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС. "Оккупанты обстреляли более 25 ... подробнее →
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- Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области15:00
- В Турции отменили концерт американской пианистки за поддержку агрессии РФ13:00
- Славянск снова остался без света и воды12:00
- В США опубликовали состав нового пакета военной помощи для Украины11:00
- В Лисичанск доставили современную систему очистки воды10:00
- Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)09:00
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