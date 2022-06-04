Флаг защитников "Азовстали" передали в музей 04.06.2022 16:00 Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов передал в экспозицию "Украина - распятие" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Государственный Флаг, который развевался ... подробнее →

Группа Metallica собрала $1 миллион для помощи украинским беженцам 04.06.2022 14:00 Группа Metallica собрала 1 млн дол. и передала их благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием переселенцев в центрах "ЯМариуполь". Об этом в Телеграме написал ... подробнее →

В Минреинтеграции определили единый номер круглосуточной горячей линии 04.06.2022 12:00 С 18:00 пятницы 3 июня единый телефон круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам — короткий номер: 1548. Об этом сообщает пресс-служба министерства. По этому номеру ... подробнее →