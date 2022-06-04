Флаг защитников "Азовстали" передали в музей

04.06.2022 16:00

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов передал в экспозицию "Украина - распятие" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Государственный Флаг, который развевался ... подробнее →

Группа Metallica собрала $1 миллион для помощи украинским беженцам

04.06.2022 14:00

Группа Metallica собрала 1 млн дол. и передала их благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием переселенцев в центрах "ЯМариуполь". Об этом в Телеграме написал ... подробнее →

В Минреинтеграции определили единый номер круглосуточной горячей линии

04.06.2022 12:00

С 18:00 пятницы 3 июня единый телефон круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам — короткий номер: 1548. Об этом сообщает пресс-служба министерства. По этому номеру ... подробнее →

В ОРДЛО заблокировали Viber

04.06.2022 10:00

Так называемые группировки "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают местные СМИ. В ... подробнее →

Под Северодонецком ранены двое журналистов Reuters

04.06.2022 09:00

Два журналиста Reuters получили ранения в результате обстрела недалеко от Северодонецка, водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает СNN . «Во время съемок репортажа двое журналистов Reuters ... подробнее →

На Донбассе 3 июня отбиты 9 атак врага

04.06.2022 08:00

3 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил. За прошедшие сутки военнослужащие группировки ... подробнее →

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