Флаг защитников "Азовстали" передали в музей04.06.2022 16:00
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов передал в экспозицию "Украина - распятие" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне Государственный Флаг, который развевался ... подробнее →
Группа Metallica собрала $1 миллион для помощи украинским беженцам04.06.2022 14:00
Группа Metallica собрала 1 млн дол. и передала их благотворительной организации World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием переселенцев в центрах "ЯМариуполь". Об этом в Телеграме написал ... подробнее →
В Минреинтеграции определили единый номер круглосуточной горячей линии04.06.2022 12:00
С 18:00 пятницы 3 июня единый телефон круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам — короткий номер: 1548. Об этом сообщает пресс-служба министерства. По этому номеру ... подробнее →
В ОРДЛО заблокировали Viber04.06.2022 10:00
Так называемые группировки "ДНР" и "ЛНР" с 3 июня временно ограничили доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают местные СМИ. В ... подробнее →
Под Северодонецком ранены двое журналистов Reuters04.06.2022 09:00
Два журналиста Reuters получили ранения в результате обстрела недалеко от Северодонецка, водитель автомобиля погиб. Об этом сообщает СNN . «Во время съемок репортажа двое журналистов Reuters ... подробнее →
На Донбассе 3 июня отбиты 9 атак врага04.06.2022 08:00
3 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил. За прошедшие сутки военнослужащие группировки ... подробнее →
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- Опубликованы точки доступа к Интернет в Мариуполе17:00
- В ОРДЛО отменили все отпуска для боевиков15:00
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