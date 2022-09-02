В Дії появилось пенсионное удостоверение

02.09.2022 17:00

В приложении Дія теперь доступно пенсионное удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В приложение добавлены пенсионные удостоверения по возрасту и специальное: ... подробнее →

На Донетчине состоялся обмен военнопленными

02.09.2022 16:00

В Донецкой области состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украина вернула 14 человек, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Среди освобожденных - офицер и военный ... подробнее →

Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ

02.09.2022 15:00

Президент Владимир Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по Донбассу. Глава государства подписал соответствующий указ №621/2022. Зеленский отменил свои ... подробнее →

Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи переселенцам

02.09.2022 13:00

Правительство Украины приняло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.Об этом сообщает Офис Омбудсмена. Нововведения предусматривают оказание помощи ВПЛ ... подробнее →

Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек

02.09.2022 12:00

В Донецкой области с территории Святогорской лавры удалось провести эвакуацию 17 мирных жителей. Об этом сообщила Святогорская городская военная администрация. "Как только поступила информация, что ... подробнее →

Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе

02.09.2022 11:00

Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы ... подробнее →

Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре

02.09.2022 10:00

Судно Lady Zehmaс украинским зерном, следовавшее из Украины, в четверг, 1 сентября, село на мель. Из-за инцидента движение по проливу Босфор было перекрыто. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

02.09.2022 09:00

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных ... подробнее →

Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС

02.09.2022 08:00

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Европейская правда" . "Завершаем ... подробнее →

Показано c 1 по 9 (из 9 новостей)

Архив - все новости
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх