Правительство Украины приняло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.Об этом сообщает Офис Омбудсмена. Нововведения предусматривают оказание помощи ВПЛ ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по Донбассу. Глава государства подписал соответствующий указ №621/2022. Зеленский отменил свои ... подробнее →

В Донецкой области состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украина вернула 14 человек, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Среди освобожденных - офицер и военный ... подробнее →

В приложении Дія теперь доступно пенсионное удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В приложение добавлены пенсионные удостоверения по возрасту и специальное: ... подробнее →

Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек 02.09.2022 12:00 В Донецкой области с территории Святогорской лавры удалось провести эвакуацию 17 мирных жителей. Об этом сообщила Святогорская городская военная администрация. "Как только поступила информация, что ... подробнее →

Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе 02.09.2022 11:00 Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы ... подробнее →

Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре 02.09.2022 10:00 Судно Lady Zehmaс украинским зерном, следовавшее из Украины, в четверг, 1 сентября, село на мель. Из-за инцидента движение по проливу Босфор было перекрыто. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ... подробнее →