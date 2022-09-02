В Дії появилось пенсионное удостоверение02.09.2022 17:00
В приложении Дія теперь доступно пенсионное удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. В приложение добавлены пенсионные удостоверения по возрасту и специальное: ... подробнее →
На Донетчине состоялся обмен военнопленными02.09.2022 16:00
В Донецкой области состоялся обмен военнопленными, в рамках которого Украина вернула 14 человек, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными. Среди освобожденных - офицер и военный ... подробнее →
Зеленский распустил делегацию Украины в ТКГ02.09.2022 15:00
Президент Владимир Зеленский распустил делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе (ТГК) по Донбассу. Глава государства подписал соответствующий указ №621/2022. Зеленский отменил свои ... подробнее →
Кабмин внес изменения в порядок предоставления помощи переселенцам02.09.2022 13:00
Правительство Украины приняло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.Об этом сообщает Офис Омбудсмена. Нововведения предусматривают оказание помощи ВПЛ ... подробнее →
Из Святогорской лавры эвакуировали 17 человек02.09.2022 12:00
В Донецкой области с территории Святогорской лавры удалось провести эвакуацию 17 мирных жителей. Об этом сообщила Святогорская городская военная администрация. "Как только поступила информация, что ... подробнее →
Зеленский распорядился создать четыре военные администрации на Донбассе02.09.2022 11:00
Президент Владимир Зеленский подписал документ о создании военных администраций населенных пунктов в Донецкой области. Указ №620/2022 в четверг, 1 сентября, был опубликован на сайте главы ... подробнее →
Судно с украинским зерном село на мель в Босфоре02.09.2022 10:00
Судно Lady Zehmaс украинским зерном, следовавшее из Украины, в четверг, 1 сентября, село на мель. Из-за инцидента движение по проливу Босфор было перекрыто. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе02.09.2022 09:00
На Славянском направлении осуществлял огненное поражение военной и гражданской инфраструктуры с использованием танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных ... подробнее →
Гендиректор МАГАТЭ зассказал о миссии на ЗАЭС02.09.2022 08:00
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что команда МАГАТЭ сохранит присутствие на Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Европейская правда" . "Завершаем ... подробнее →
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