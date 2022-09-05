В Запорожье Ассоциация защитников семей "Азовстали" провела благотворительное мероприятие – выставку-продажу художественных работ – в поддержку героев. Об этом сообщает Укринформ . "Наша ... подробнее →

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с немецким "Лейпцигом" свой первый матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение соперникам украинской ... подробнее →

Национальный банк Украины разрешил банкам с 6 сентября продавать больше валюты населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может ... подробнее →

Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на главную кинопремию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук. Нашу страну представит лента ... подробнее →

В МОЗ хотят разрешить всем делать второй бустер от COVID 05.09.2022 11:00 Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку от COVID-19, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу . ... подробнее →

В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц 05.09.2022 10:00 Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин на войну даже из больниц, заявляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе 05.09.2022 09:00 Подразделения украинских войск успешно отбили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах ... подробнее →