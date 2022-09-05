Украину на Оскаре представит фильм об авиакатастрофе MH17 на Донбассе (ВИДЕО)

05.09.2022 17:00

Украинский Оскаровский Комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на главную кинопремию Оскар Американской академии кинематографических искусств и наук. Нашу страну представит лента ... подробнее →

НБУ увеличил квоту банков на продажу валюты населению

05.09.2022 15:00

Национальный банк Украины разрешил банкам с 6 сентября продавать больше валюты населению. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Согласно и решению, в объем наличной валюты, который банк может ... подробнее →

Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» - «Шахтер»

05.09.2022 13:00

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет с немецким "Лейпцигом" свой первый матч в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение соперникам украинской ... подробнее →

В Запорожье провели благотворительный аукцион в поддержку защитников Азовстали

05.09.2022 12:00

В Запорожье Ассоциация защитников семей "Азовстали" провела благотворительное мероприятие – выставку-продажу художественных работ – в поддержку героев. Об этом сообщает Укринформ . "Наша ... подробнее →

В МОЗ хотят разрешить всем делать второй бустер от COVID

05.09.2022 11:00

Министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку от COVID-19, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу . ... подробнее →

В Донецке оккупанты начали "мобилизацию" пациентов больниц

05.09.2022 10:00

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин на войну даже из больниц, заявляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

05.09.2022 09:00

Подразделения украинских войск успешно отбили наступление врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево, Кодема и Соледар на Бахмутском направлении, а также в районах ... подробнее →

Зеленский заявил об освобождении трех населенных пунктов

05.09.2022 08:00

Президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении двух населенных пунктов на юге Украины и одного – в Донецкой области. "Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады ... подробнее →

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