Для "Армии дронов" приобрели 40 беспилотников-камикадзе Warmate

07.09.2022 17:00

Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце. Об этом сообщает вице-премьер, ... подробнее →

Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ

07.09.2022 15:00

Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия). Об этом сообщил в ... подробнее →

В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб

07.09.2022 13:00

В Карпатах нашли гриб весом 3 килограмма, сообщает Карпатский национальный природный парк в Facebook. "Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНИО (природоохранное научно-исследовательское отделение - ... подробнее →

Синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления

07.09.2022 12:00

Погода в Украине в сентябре еще порадует летним теплом. Кое-где столбики термометров поднимутся едва ли не до +30 градусов, сообщает Gismeteo . Больше всего воздух прогреется на Юге Украины. В ... подробнее →

В Славянске под удар войск РФ попали многоэтажки и две школы

07.09.2022 11:00

Утром 7 сентября войска РФ обстреляли Славянск в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в Facebook . Он уточнил, что зафиксированы попадания в школу №4, и многоэтажный дом на улице ... подробнее →

В Бердянске взорвали "коменданта города"

07.09.2022 10:00

В центре оккупированного Бердянска Запорожской области взорвали автомобиль так называемого "коменданта города" Артема Бардина. Об этом сообщают РосСМИ. Изначально коллаборанты и госпредатели Украины ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

07.09.2022 09:00

ВСУ не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и ... подробнее →

"Шахтер" стартовал в ЛЧ-2022/23 с разгрома "Лейпцига" (ВИДЕО)

07.09.2022 08:00

"Шахтер" разгромил немецкий "Лейпциг" в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 4:1. Об этом сообщает УП . Уже на старте поединка "Шахтер" оказался впереди. На 57-й минуте "Лейпциг" ... подробнее →

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