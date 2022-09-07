Для "Армии дронов" приобрели 40 беспилотников-камикадзе Warmate 07.09.2022 17:00 Украинская "Армия дронов" пополнилась первыми 20 беспилотниками Warmate, которые приобрели на пожертвования через Monobank, еще 20 дронов ВСУ получат в этом месяце. Об этом сообщает вице-премьер, ... подробнее →

Под Балаклеей ВСУ захватили флаг 150-й мотострелковой дивизии РФ 07.09.2022 15:00 Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия). Об этом сообщил в ... подробнее →

В Карпатах нашли трехкилограммовый гриб 07.09.2022 13:00 В Карпатах нашли гриб весом 3 килограмма, сообщает Карпатский национальный природный парк в Facebook. "Гриб-гигант найден в Ворохтянском ПНИО (природоохранное научно-исследовательское отделение - ... подробнее →