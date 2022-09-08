Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев 08.09.2022 15:00 Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров "Суспильному" . По его словам, планируется встреча госсекретаря США ... подробнее →

НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными 08.09.2022 13:00 Нацбанк в четверг, 7 сентября, провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками. Об этом ... подробнее →