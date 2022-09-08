Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы08.09.2022 17:00
Двое боевиков террористической организации "ЛНР", которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области получили 15 и 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает ... подробнее →
Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев08.09.2022 15:00
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров "Суспильному" . По его словам, планируется встреча госсекретаря США ... подробнее →
НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными08.09.2022 13:00
Нацбанк в четверг, 7 сентября, провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками. Об этом ... подробнее →
В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек08.09.2022 12:00
Из-под завалов жилого дома в Славянске, который был разрушен 7 сентября в результате обстрелов со стороны российской армии, извлекли тела троих погибших. Об этом сообщил глава городской военной ... подробнее →
Кабмин создал штаб по восстановлению освобожденных территорий08.09.2022 11:00
Правительство создало координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий Украины. Его возглавила вице-премьер Ирина Верещук, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →
Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)08.09.2022 10:00
24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эмманюэлем Макроном. Во время телефонного разговора Зеленский просил Макрона и западных лидеров ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08.09.2022 09:00
Украинские военные успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка, сообщает Генштаб ... подробнее →
В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку08.09.2022 08:00
Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Еленовка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных. Об этом на заседании ... подробнее →
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