Двух боевиков "ЛНР" приговорили к 15 и 10 годам тюрьмы

08.09.2022 17:00

Двое боевиков террористической организации "ЛНР", которые в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области получили 15 и 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает ... подробнее →

Госсекретарь США Блинкен неожиданно приехал в Киев

08.09.2022 15:00

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров "Суспильному" . По его словам, планируется встреча госсекретаря США ... подробнее →

НБУ выдал банкам 100 млн долларов наличными

08.09.2022 13:00

Нацбанк в четверг, 7 сентября, провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками. Об этом ... подробнее →

В Славянске под завалами жилого дома нашли тела трех человек

08.09.2022 12:00

Из-под завалов жилого дома в Славянске, который был разрушен 7 сентября в результате обстрелов со стороны российской армии, извлекли тела троих погибших. Об этом сообщил глава городской военной ... подробнее →

Кабмин создал штаб по восстановлению освобожденных территорий

08.09.2022 11:00

Правительство создало координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий Украины. Его возглавила вице-премьер Ирина Верещук, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →

Опубликовано видео разговора Зеленского и Макрона 24 февраля (ВИДЕО)

08.09.2022 10:00

24 февраля, когда началась полномасштабная война России против Украины, президент Зеленский общался с Эмманюэлем Макроном. Во время телефонного разговора Зеленский просил Макрона и западных лидеров ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

08.09.2022 09:00

Украинские военные успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровно, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка, сообщает Генштаб ... подробнее →

В ООН анонсировали прибытие расследовательской миссии в Еленовку

08.09.2022 08:00

Миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Еленовка Донецкой области, где в конце июля были убиты более 50 украинских военнопленных. Об этом на заседании ... подробнее →

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