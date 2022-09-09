В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора

09.09.2022 17:00

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории на противотанковой мине подорвался трактор. Погибли два человека. Об этом сообщил «мэр» Первомайска Сергей Колягин. ... подробнее →

Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО

09.09.2022 15:00

Российские оккупанты завершили восстановление мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов. В сообщении утверждается, что "комплекс ... подробнее →

В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны

09.09.2022 13:00

Более 6 миллиардов грн. составляют убытки предприятий Луганщины от вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила Луганская ОВА. «Уже обработаны данные от 450 поставщиков информации. По ... подробнее →

Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ

09.09.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №637, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 606 человек из руководства Российской ... подробнее →

Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе

09.09.2022 11:00

В Северной Корее приняли закон, разрешающий ей нанесение превентивного ядерного удара, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР. "Если системе командования и управления национальными ... подробнее →

Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий

09.09.2022 10:00

С начала сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров оккупированной территории Украины. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщил в своем видеообращении президент Владимир ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.09.2022 09:00

За минувшие сутки противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Подразделения сил обороны героически удерживают ... подробнее →

Умерла королева Великобритании Елизавета II

09.09.2022 08:00

Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter . Днем 8 сентября ... подробнее →

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