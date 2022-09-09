Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №637, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 606 человек из руководства Российской ... подробнее →

Более 6 миллиардов грн. составляют убытки предприятий Луганщины от вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила Луганская ОВА. «Уже обработаны данные от 450 поставщиков информации. По ... подробнее →

Российские оккупанты завершили восстановление мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов. В сообщении утверждается, что "комплекс ... подробнее →

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории на противотанковой мине подорвался трактор. Погибли два человека. Об этом сообщил «мэр» Первомайска Сергей Колягин. ... подробнее →

Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе 09.09.2022 11:00 В Северной Корее приняли закон, разрешающий ей нанесение превентивного ядерного удара, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР. "Если системе командования и управления национальными ... подробнее →

Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий 09.09.2022 10:00 С начала сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров оккупированной территории Украины. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщил в своем видеообращении президент Владимир ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе 09.09.2022 09:00 За минувшие сутки противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Подразделения сил обороны героически удерживают ... подробнее →