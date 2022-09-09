В ОРЛО два человека погибли в результате подрыва трактора09.09.2022 17:00
На подконтрольной группировке «ЛНР» территории на противотанковой мине подорвался трактор. Погибли два человека. Об этом сообщил «мэр» Первомайска Сергей Колягин. ... подробнее →
Российские оккупанты "обновили" мемориал на Саур-Могиле портретами боевиков ОРДЛО09.09.2022 15:00
Российские оккупанты завершили восстановление мемориала на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области. Об этом сообщают СМИ сепаратистов. В сообщении утверждается, что "комплекс ... подробнее →
В ЛугОВА подсчитали убытки предприятий региона от войны09.09.2022 13:00
Более 6 миллиардов грн. составляют убытки предприятий Луганщины от вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщила Луганская ОВА. «Уже обработаны данные от 450 поставщиков информации. По ... подробнее →
Зеленский подписал указ о введении санкций против руководства РФ09.09.2022 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №637, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 606 человек из руководства Российской ... подробнее →
Северная Корея приняла закон о превентивном ядерном ударе09.09.2022 11:00
В Северной Корее приняли закон, разрешающий ей нанесение превентивного ядерного удара, сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ КНДР. "Если системе командования и управления национальными ... подробнее →
Зеленский назвал площадь деоккупированных в сентябре территорий09.09.2022 10:00
С начала сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров оккупированной территории Украины. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщил в своем видеообращении президент Владимир ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09.09.2022 09:00
За минувшие сутки противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Подразделения сил обороны героически удерживают ... подробнее →
Умерла королева Великобритании Елизавета II09.09.2022 08:00
Британская королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал. Об этом вечером в четверг, 8 сентября, сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Twitter . Днем 8 сентября ... подробнее →
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