В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине

11.09.2022 19:00

Министерство обороны России в сегодняшней сводке подтвердило отступление своих войск из Харьковской области. На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту боевых действий, ... подробнее →

Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна

11.09.2022 17:00

Новий проєкт на суму 3 млн доларів США, що фінансується австралійською благодійною організацією Minderoo Foundation, долучається до Стратегії щодо підтримки зберігання зерна, що реалізується ... подробнее →

Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине

с.Песчаное, Старобельский район 11.09.2022 15:00

Из-за контрнаступления ВСУ на оккупированных территориях Луганщины активизировались партизаны. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Партизанское ... подробнее →

На ЗАЭС отключили последний энергоблок

11.09.2022 13:00

В воскресенье, 11 сентября, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщает Энергоатом . Отмечается, что ... подробнее →

Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра

11.09.2022 11:00

Минувшей ночью рашисты нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. «По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому ... подробнее →

В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"

11.09.2022 10:00

В Москве на ул. Тверская российские оккупанты установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. Об этом сообщают РосСМИ. Среди них макет знаменитого фонтана "Донбасс-Арена" в форме мяча. Оригинальный ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.09.2022 09:00

ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка. Об этом говорится в ... подробнее →

Показано c 1 по 7 (из 7 новостей)

Архив - все новости
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх