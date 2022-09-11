Министерство обороны России в сегодняшней сводке подтвердило отступление своих войск из Харьковской области. На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту боевых действий, ... подробнее →

Из-за контрнаступления ВСУ на оккупированных территориях Луганщины активизировались партизаны. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Партизанское ... подробнее →

11.09.2022 13:00

В воскресенье, 11 сентября, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщает Энергоатом . Отмечается, что ... подробнее →