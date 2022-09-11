В МО РФ показали карту "перегруппировки" российских войск на Харьковщине11.09.2022 19:00
Министерство обороны России в сегодняшней сводке подтвердило отступление своих войск из Харьковской области. На брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков показал карту боевых действий, ... подробнее →
Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна11.09.2022 17:00
Новий проєкт на суму 3 млн доларів США, що фінансується австралійською благодійною організацією Minderoo Foundation, долучається до Стратегії щодо підтримки зберігання зерна, що реалізується ... подробнее →
Гайдай заявил об активизации партизан на Луганщине11.09.2022 15:00
Из-за контрнаступления ВСУ на оккупированных территориях Луганщины активизировались партизаны. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Партизанское ... подробнее →
На ЗАЭС отключили последний энергоблок11.09.2022 13:00
В воскресенье, 11 сентября, в 03:41 6-й энергоблок ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщает Энергоатом . Отмечается, что ... подробнее →
Оккупанты РФ ударили ракетой по центру Днепра11.09.2022 11:00
Минувшей ночью рашисты нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. «По центру Днепра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому ... подробнее →
В Москве "клонировали" фонтан-мяч с "Донбасс-Арены"11.09.2022 10:00
В Москве на ул. Тверская российские оккупанты установили 36 арт-объектов, посвященных Донбассу. Об этом сообщают РосСМИ. Среди них макет знаменитого фонтана "Донбасс-Арена" в форме мяча. Оригинальный ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11.09.2022 09:00
ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка. Об этом говорится в ... подробнее →
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