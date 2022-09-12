Главарь "ДНР" террорист Денис Пушилин, после "исчезновения" вновь появился в Донецке и сделал заявление. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Ночью россияне таки вытащили ... подробнее →

Компания ДТЭК Рината Ахметова готова помочь с восстановлением электросетей всем регионам, пострадавшим от ракетных ударов российских оккупантов. Об этом сообщается на сайте компании. "Мобильные ... подробнее →

На оккупированной части Донецкой области проблемы с бензином. Об этом 12 сентября сообщил Telegram-канал Типичный Донецк. "На автозаправках "ДНР" пропал бензин. Уже несколько дней водители в ... подробнее →

В Донецкой области возобновлена работа Карловской фильтровальной станции, которая была обесточена в результате российских обстрелов в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщил мирноградский городской ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе 12.09.2022 10:00 Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Продолжается освобождение ... подробнее →

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине 12.09.2022 09:00 Вечером 11 сентября около 20.30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил. В сообщении отмечается: "Всего – 12 пусков: ... подробнее →