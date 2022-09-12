На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов12.09.2022 17:00
В Донецкой области возобновлена работа Карловской фильтровальной станции, которая была обесточена в результате российских обстрелов в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщил мирноградский городской ... подробнее →
В ОРДО начался топливный кризис12.09.2022 15:00
На оккупированной части Донецкой области проблемы с бензином. Об этом 12 сентября сообщил Telegram-канал Типичный Донецк. "На автозаправках "ДНР" пропал бензин. Уже несколько дней водители в ... подробнее →
ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей12.09.2022 13:00
Компания ДТЭК Рината Ахметова готова помочь с восстановлением электросетей всем регионам, пострадавшим от ракетных ударов российских оккупантов. Об этом сообщается на сайте компании. "Мобильные ... подробнее →
В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин12.09.2022 12:00
Главарь "ДНР" террорист Денис Пушилин, после "исчезновения" вновь появился в Донецке и сделал заявление. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Ночью россияне таки вытащили ... подробнее →
Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине12.09.2022 11:00
Харьковская область остается частично обесточенной, в связи с чем пригородные рейсы электропоездов до станций Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодня отменены. Об этом в ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе12.09.2022 10:00
Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Продолжается освобождение ... подробнее →
Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине12.09.2022 09:00
Вечером 11 сентября около 20.30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил. В сообщении отмечается: "Всего – 12 пусков: ... подробнее →
Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"12.09.2022 08:00
В оккупированном Мариуполе российские оккупанты устроили празднование так называемого дня города. Об этом сообщил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Концерт русского ... подробнее →
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