На Донетчине возобновлена подача воды в 9 населенных пунктов

12.09.2022 17:00

В Донецкой области возобновлена работа Карловской фильтровальной станции, которая была обесточена в результате российских обстрелов в пятницу, 9 сентября. Об этом сообщил мирноградский городской ... подробнее →

В ОРДО начался топливный кризис

12.09.2022 15:00

На оккупированной части Донецкой области проблемы с бензином. Об этом 12 сентября сообщил Telegram-канал Типичный Донецк. "На автозаправках "ДНР" пропал бензин. Уже несколько дней водители в ... подробнее →

ДТЭК предложила помощь облэнерго с восстановлением электросетей

12.09.2022 13:00

Компания ДТЭК Рината Ахметова готова помочь с восстановлением электросетей всем регионам, пострадавшим от ракетных ударов российских оккупантов. Об этом сообщается на сайте компании. "Мобильные ... подробнее →

В оккупированном Донецке "нашелся" Пушилин

12.09.2022 12:00

Главарь "ДНР" террорист Денис Пушилин, после "исчезновения" вновь появился в Донецке и сделал заявление. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Ночью россияне таки вытащили ... подробнее →

Укрзализныця предупредила о проблемах с ж/д сообщением на Харьковщине

12.09.2022 11:00

Харьковская область остается частично обесточенной, в связи с чем пригородные рейсы электропоездов до станций Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков-Сортировочный на сегодня отменены. Об этом в ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

12.09.2022 10:00

Силы обороны отбили атаки противника неподалеку от Майорска и Красногоровки. В районах Николаевки Второй и Зайцевого бои продолжаются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Продолжается освобождение ... подробнее →

Войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине

12.09.2022 09:00

Вечером 11 сентября около 20.30, оккупанты нанесли ракетные удары по территории Украины. Об этом сообщается в официальном фейсбуке Воздушных сил. В сообщении отмечается: "Всего – 12 пусков: ... подробнее →

Оккупанты в Мариуполе устроили "празднование дня города"

12.09.2022 08:00

В оккупированном Мариуполе российские оккупанты устроили празднование так называемого дня города. Об этом сообщил в Телеграмме советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. "Концерт русского ... подробнее →

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