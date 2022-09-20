В оккупированном Алчевске Луганской области ночью 20 сентября произошел новый "хлопок". Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По их словам взрывы прогремели в Высшей школе бизнеса (ВШБ), которая ... подробнее →

Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Отмечается, что эта финансовая помощь ... подробнее →

Между Донетчиной и Харьковщиной с 20 сентября начал курсировать пригородный поезд. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация. "Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное ... подробнее →

Так называемый "референдум" о присоединении к России на оккупированной части Донецкой и Луганской областей проведут 23-27 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Такое решение приняли так называемые ... подробнее →

Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск 20.09.2022 11:00 Въезд в Святогорск Донецкой области в ближайшее время будет запрещен. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона. "Святогорск освобожден. Сейчас проходит комплекс ... подробнее →

Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера 20.09.2022 10:00 Украинская IT-Армия в понедельник, 19 сентября, совершила эффективную хакерскую атаку на сайт российской частной военной компании Вагнера. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе 20.09.2022 09:00 За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. На других направлениях ... подробнее →