В ОРДЛО назначили дату "референдума" о присоединении к России

20.09.2022 17:00

Так называемый "референдум" о присоединении к России на оккупированной части Донецкой и Луганской областей проведут 23-27 сентября. Об этом сообщает ТАСС. Такое решение приняли так называемые ... подробнее →

Между Донецкой и Харьковской областями начал курсировать поезд

20.09.2022 15:00

Между Донетчиной и Харьковщиной с 20 сентября начал курсировать пригородный поезд. Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация. "Укрзализныця продолжает восстанавливать железнодорожное ... подробнее →

Совет ЕС одобрил помощь Украине на 5 млрд евро

20.09.2022 13:00

Совет ЕС официально принял решение срочно предоставить Украине 5 миллиардов евро дополнительной макрофинансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. Отмечается, что эта финансовая помощь ... подробнее →

В оккупированном Алчевске произошел очередной "хлопок"

20.09.2022 12:00

В оккупированном Алчевске Луганской области ночью 20 сентября произошел новый "хлопок". Об этом сообщают местные жители в соцсетях. По их словам взрывы прогремели в Высшей школе бизнеса (ВШБ), которая ... подробнее →

Кириленко предупредил о запрете въезда в освобожденный Святогорск

20.09.2022 11:00

Въезд в Святогорск Донецкой области в ближайшее время будет запрещен. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона. "Святогорск освобожден. Сейчас проходит комплекс ... подробнее →

Украинские хакеры взломали сайт ЧВК Вагнера

20.09.2022 10:00

Украинская IT-Армия в понедельник, 19 сентября, совершила эффективную хакерскую атаку на сайт российской частной военной компании Вагнера. Об этом сообщил глава Министерства цифровой трансформации ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

20.09.2022 09:00

За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. На других направлениях ... подробнее →

Оккупанты в ОРДЛО и на Херсонщине захотели срочный "референдум"

20.09.2022 08:00

В ОРДЛО и временно оккупированной части Херсонской области Украины выступили за скорейшее проведение референдума о присоединении к России. Об этом сообщают российские СМИ. Так, в "ДНР" так называемая ... подробнее →

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