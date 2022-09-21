Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери РФ в войне с Украиной составляют менее 6 тысяч человек. "Наши потери на сегодняшний день 5 937 человек и здесь не могу отметить, наших ребят, ... подробнее →

Фонд Рината Ахметова отправил гуманитарную помощь в недавно освобожденные населенные пункты Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Жители деоккупированных территорий Донецкой области получат ... подробнее →

За минувшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 9 населенных пунктов Донецкой области, сообщает пресс-служба компании. "Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутской ... подробнее →

Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Вассерман нашёл, кого обвинить в провале "блицкрига" по захвату Украины, сообщает Цензор.НЕТ . "Я, конечно, далеко не военный специалист, но сложилось ... подробнее →

В ОРДЛО ввели дополнительные выходные для проведения псевдореферендума 21.09.2022 11:00 Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября. Об этом сообщают РосСМИ. Кроме того, на оккупированной ... подробнее →

Путин объявил мобилизацию 21.09.2022 10:00 Президент россии владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он сообщил, что указ уже подписан и мобилизация начинается 21 сентября. Об этом Путин сказал в видеообращении. ... подробнее →