Депутат Госдумы обвинил в провале "спецоперации" "разведки ЛДНР"21.09.2022 17:00
Депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Вассерман нашёл, кого обвинить в провале "блицкрига" по захвату Украины, сообщает Цензор.НЕТ . "Я, конечно, далеко не военный специалист, но сложилось ... подробнее →
Сотрудникам ДТЭК удалось вернуть свет жителям Бахмутской общины21.09.2022 15:00
За минувшие сутки энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 9 населенных пунктов Донецкой области, сообщает пресс-служба компании. "Больше всего восстановлений удалось выполнить в Бахмутской ... подробнее →
Фонд Ахметова отправил гуманитарную помощь жителям деоккупированных территорий Донбасса21.09.2022 13:00
Фонд Рината Ахметова отправил гуманитарную помощь в недавно освобожденные населенные пункты Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Жители деоккупированных территорий Донецкой области получат ... подробнее →
Шойгу назвал потери армий РФ и Украины в войне21.09.2022 12:00
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери РФ в войне с Украиной составляют менее 6 тысяч человек. "Наши потери на сегодняшний день 5 937 человек и здесь не могу отметить, наших ребят, ... подробнее →
В ОРДЛО ввели дополнительные выходные для проведения псевдореферендума21.09.2022 11:00
Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября. Об этом сообщают РосСМИ. Кроме того, на оккупированной ... подробнее →
Путин объявил мобилизацию21.09.2022 10:00
Президент россии владимир путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он сообщил, что указ уже подписан и мобилизация начинается 21 сентября. Об этом Путин сказал в видеообращении. ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе21.09.2022 09:00
За сутки украинские войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Также ... подробнее →
Зеленский отреагировал на "референдумы" оккупантов21.09.2022 08:00
Позиции Украины четко очерчены и не изменятся от заявлений, звучащих из Кремля о проведении "референдумов" на оккупированных территориях. Об этом во вторник, 20 сентября, говорится в видеообращении ... подробнее →
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