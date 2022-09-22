В результате утреннего обстрела Запорожья 22 сентября по предварительной информации один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом в Телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. ... подробнее →

В подконтрольном группировке "ДНР" Донецке под обстрел попал Крытый рынок в центре города. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли ... подробнее →

В рамках проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генассамблеи ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился отдельно с руководителями МИД Украины и России. Об этом он сообщил в твиттере. ... подробнее →

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Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ приостановлен 22.09.2022 12:00 Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ в Запорожской области 22 сентября приостановлен, сообщает ЛугОВА. "В связи с опасностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии пропуск через ... подробнее →

В РФ на протестах против мобилизации задержали 1300 человек 22.09.2022 11:00 В России на акциях протеста против мобилизации задержали свыше 1300 человек. Об этом вечером в среду, 21 сентября, сообщает российский правозащитный проект ОВД-Инфо . По последним данным, в 38 ... подробнее →

Опубликован полный список освобожденных из российского плена 22.09.2022 10:00 Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из рашисткого плена. Список содержит 215 имен. Среди освобожденных - 10 иностранцев, ... подробнее →