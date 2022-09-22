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22.09.2022 18:00

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Начались консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

22.09.2022 17:00

В рамках проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генассамблеи ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился отдельно с руководителями МИД Украины и России. Об этом он сообщил в твиттере. ... подробнее →

"Мэр" Донецка заявил о 6 погибших в результате обстрела Крытого рынка

22.09.2022 15:00

В подконтрольном группировке "ДНР" Донецке под обстрел попал Крытый рынок в центре города. Об этом сообщает "мэр" города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли ... подробнее →

Враг обстрелял Запорожье - есть жертвы

22.09.2022 13:00

В результате утреннего обстрела Запорожья 22 сентября по предварительной информации один человек погиб, пятеро получили ранения. Об этом в Телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. ... подробнее →

Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ приостановлен

22.09.2022 12:00

Пропуск через гуманитарный коридор на ВОТ в Запорожской области 22 сентября приостановлен, сообщает ЛугОВА. "В связи с опасностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии пропуск через ... подробнее →

В РФ на протестах против мобилизации задержали 1300 человек

22.09.2022 11:00

В России на акциях протеста против мобилизации задержали свыше 1300 человек. Об этом вечером в среду, 21 сентября, сообщает российский правозащитный проект ОВД-Инфо . По последним данным, в 38 ... подробнее →

Опубликован полный список освобожденных из российского плена

22.09.2022 10:00

Украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список освобожденных из рашисткого плена. Список содержит 215 имен. Среди освобожденных - 10 иностранцев, ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

22.09.2022 09:00

За сутки наши войска отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка и Новомихайловка. Наша авиация нанесла 41 удар по вражеским позициям. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. ... подробнее →

Украина и РФ провели большой обмен пленными

22.09.2022 08:00

В результате операции по обмену военнопленных в среду, 21 сентября, освобождены 215 украинских защитников. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его данным, среди освобожденных ... подробнее →

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