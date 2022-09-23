Мариупольский "Метинвест Политехника" начал первый учебный год23.09.2022 17:00
Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" завершил первый набор студентов. С 19 сентября к обучению по современным инженерно-техническим ... подробнее →
В Минреинтеграции напомнили об уголовной ответственности для причастных к "референдумам"23.09.2022 15:00
Всех причастных к инсценированию волеизъявления на временно оккупированных территориях Украины ждет суд. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. ... подробнее →
Кабмин уточнил порядок получения жилищных субсидий для беженцев23.09.2022 13:00
Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября 2022 г. Отмечается, что согласно ... подробнее →
Капитан "Зари" стал игроком "Шахтера"23.09.2022 12:00
Капитан луганской "Зари" Егор Назарина стал игроком донецкого "Шахтера". Как сообщила пресс-служба Шахтера, стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет. В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 ... подробнее →
Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне23.09.2022 11:00
Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время ... подробнее →
Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе23.09.2022 10:00
Марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской областей сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России. Об этом сообщает РИА "Новости". В так называемой "ДНР" сообщили, ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе23.09.2022 09:00
За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. ... подробнее →
Рашисты обстреляли многоэтажку в Торецке23.09.2022 08:00
Вечером 22 сентября российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области, ударив в многоэтажку. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ. От удара в одном из подъездов обвалились плиты ... подробнее →
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