Капитан луганской "Зари" Егор Назарина стал игроком донецкого "Шахтера". Как сообщила пресс-служба Шахтера, стороны заключили контракт, рассчитанный на пять лет. В прошлом сезоне Назарина отыграл 19 ... подробнее →

Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 сентября 2022 г. Отмечается, что согласно ... подробнее →

Всех причастных к инсценированию волеизъявления на временно оккупированных территориях Украины ждет суд. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. ... подробнее →

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" завершил первый набор студентов. С 19 сентября к обучению по современным инженерно-техническим ... подробнее →

Кадыров "отменил" мобилизацию в Чечне 23.09.2022 11:00 Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению "специальной военной операции" заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет. Он пояснил это тем, что за время ... подробнее →

Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе 23.09.2022 10:00 Марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской областей сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России. Об этом сообщает РИА "Новости". В так называемой "ДНР" сообщили, ... подробнее →