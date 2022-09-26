Лукашенко прилетел к Путину в Сочи 26.09.2022 17:00 Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Сочи. Об этом сообщает белорусское провластное информагентство "Белта". С начала года ... подробнее →

В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи 26.09.2022 12:00 В Константиновке будут подготовлены пять мест для обогрева и приготовления пищи, сообщил глава городской военной администрации Алексей Рослов в интервью "Суспильному". "Мы занимаемся подготовкой к ... подробнее →